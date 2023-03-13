Дубельман Абрам Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1898
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1898
Отец: Дубельман Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1932
Рождение ребёнка
04.11.1936
Рождение ребёнка
12.12.1938
Рождение ребёнка
10.03.1943
Рождение ребёнка
Неизвестно