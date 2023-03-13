Дубельман Абрам Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубельман Абрам Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1898

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1898

Отец: Дубельман Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубельман Амалия Абрамовна

Рождение ребёнка
04.11.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубельман Амалия Абрамовна

Рождение ребёнка
12.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубельман Амалия Абрамовна

Рождение ребёнка
10.03.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубельман Амалия Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубельман Амалия Абрамовна

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