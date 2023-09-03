Короткова (Гуркина) Марина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короткова (Гуркина) Марина Николаевна

Место рождения

село Медведка,Тоцкий район, Оренбургская область

Дата рождения

19.06.1965

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1965

Отец: Гуркин Николай Якович

Мать: Гуркина Нина Петровна

село Медведка,Тоцкий район, Оренбургская область
Бракосочетание
27.07.1985

Муж: Коротков Олег Михайлович

Гремячинск, Гремячинский, Пермский край
Рождение ребёнка
02.03.1989

Сын: Коротков Александр Олегович

Отец ребёнка: Коротков Олег Михайлович

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