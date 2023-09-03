Короткова (Гуркина) Марина Николаевна
Место рождениясело Медведка,Тоцкий район, Оренбургская область
Дата рождения19.06.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1965
Отец: Гуркин Николай Якович
Мать: Гуркина Нина Петровна
село Медведка,Тоцкий район, Оренбургская область
Бракосочетание
27.07.1985
Гремячинск, Гремячинский, Пермский край
Рождение ребёнка
02.03.1989
Сын: Коротков Александр Олегович
Отец ребёнка: Коротков Олег Михайлович