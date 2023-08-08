Зыкова Настасья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Зыков Иван Никонович
Отец ребёнка: Зыков Никон Тимофеевич
Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Зыкова Ирина Никоновна
Отец ребёнка: Зыков Никон Тимофеевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Зыкова Авдотья (Евдокия) Никоновна
Отец ребёнка: Зыков Никон Тимофеевич
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Зыков Никон Тимофеевич
Рождение ребёнка
25.11.1851
Дочь: Зыкова Анна Никоновна
Отец ребёнка: Зыков Никон Тимофеевич
Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно