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Зыкова Настасья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Зыков Иван Никонович

Отец ребёнка: Зыков Никон Тимофеевич

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Зыкова Ирина Никоновна

Отец ребёнка: Зыков Никон Тимофеевич

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Зыкова Авдотья (Евдокия) Никоновна

Отец ребёнка: Зыков Никон Тимофеевич

Рождение ребёнка
1847

Сын: Зыков Семен Никонович

Отец ребёнка: Зыков Никон Тимофеевич

Рождение ребёнка
25.11.1851

Дочь: Зыкова Анна Никоновна

Отец ребёнка: Зыков Никон Тимофеевич

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Никон Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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