Василенко (Холявко) Вера Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Холявко Дмитрий
Мать: Холявко Анна
Рождение ребёнка
Около 1946
Сын: Василенко Владимир Абрамович
Отец ребёнка: Василенко Абраам Петрович
Рождение ребёнка
Между 1952 и 1954
Отец ребёнка: Василенко Абраам Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно