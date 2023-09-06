Василенко (Холявко) Вера Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василенко (Холявко) Вера Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Холявко Дмитрий

Мать: Холявко Анна

Рождение ребёнка
Около 1946

Сын: Василенко Владимир Абрамович

Отец ребёнка: Василенко Абраам Петрович

Рождение ребёнка
Между 1952 и 1954

Сын: Василенко Юрий Абрамович

Отец ребёнка: Василенко Абраам Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василенко Абраам Петрович

Смерть
Неизвестно
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