Паращенко Максим Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паращенко Максим Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Паращенко Дмитрий Алексеевич

Мать: Паращенко (барейша) Юлия (Ульяна) Никодимовна

Рождение ребёнка
19.08.1957

Дочь: Пешняк Зинаида Максимовна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
25.12.1962

Дочь: Петухова Екатерина Максимовна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Максимовна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Максимовна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паращенко Дмитрий Макимович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паращенко Любовь Максимовна

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

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