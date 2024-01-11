Паращенко Максим Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.1957
Дочь: Пешняк Зинаида Максимовна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
25.12.1962
Дочь: Петухова Екатерина Максимовна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Максимовна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Максимовна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Паращенко Дмитрий Макимович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паращенко Любовь Максимовна
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?