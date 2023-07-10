Курочкин Георгий Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1938
Отец: Курочкин Евгений
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курочкина Таисия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курочкина Таисия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно