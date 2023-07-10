Курочкин Георгий Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкин Георгий Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1941 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1938

Отец: Курочкин Евгений

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курочкина Таисия Петровна

Зимовники, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курочкина Таисия Петровна

Зимовники, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курочкина Таисия Петровна

Смерть
Неизвестно
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