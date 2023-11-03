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Кардаполцов Иван Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

16.03.1838

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Каргаполцов Матвей

Мать: Каргапольцева Матрона Борисова

Бракосочетание
10.01.1774

Жена: Каргапольцева Ульяна Васильева

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
31.05.1780

Сын: Каргапольцев Федор Иванов

Мать ребёнка: Каргапольцева Ульяна Васильева

Рождение ребёнка
08.07.1783

Сын: Каргапольцев Прокопий Иванов

Мать ребёнка: Каргапольцева Ульяна Васильева

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Татьяна (Настасья) Иванова

Мать ребёнка: Каргапольцева Ульяна Васильева

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Каргапольцев Константин Иванов

Мать ребёнка: Каргапольцева Ульяна Васильева

Бракосочетание
15.05.1801

Жена: Ускова 1, Каргапольцева 2 Анна Данилова

Вдова крепости Лебяжьей
Смерть
16.03.1838
85 лет от старости
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