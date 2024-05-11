Калинина Галина Михайловна 21.02.1962 — найти родственников по фамилии на Familio
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Калинина Галина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1962

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1962

Отец: Калинин Михаил Павлович

Мать: Калинина Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Обновленская Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Обновленский Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обновленский Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобров Николай

Рождение ребёнка
05.02.1984

Дочь: Александрова Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Бобров Николай

Рождение ребёнка
1986

Дочь: Шахмотова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Бобров Николай

Рождение ребёнка
1990

Сын: Бобров Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Бобров Николай

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