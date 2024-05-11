Калинина Галина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1962
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Обновленская Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Обновленский Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бобров Николай
Рождение ребёнка
05.02.1984
Дочь: Александрова Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Бобров Николай
Рождение ребёнка
1986
Дочь: Шахмотова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Бобров Николай
Рождение ребёнка
1990
Сын: Бобров Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Бобров Николай