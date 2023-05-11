Быстрова (Киселева -Григорьева) Валентина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быстрова (Киселева -Григорьева) Валентина Юрьевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

17.07.1963

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1963

Отец: Киселев Юрий Григорьевич

Мать: Григорьева Лидия Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
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