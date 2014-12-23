Васильева Азана Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1931
Дата смерти23.12.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Митрофанов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
24.04.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Митрофанов Владимир Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Смерть
23.12.2014
Российская Федерация, г. Киев