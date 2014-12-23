Васильева Азана Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Азана Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1931

Дата смерти

23.12.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митрофанов Владимир Иванович

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
24.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митрофанов Владимир Иванович

Киев, Киевский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Смерть
23.12.2014
Киев, Киевский уезд
Российская Федерация, г. Киев
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