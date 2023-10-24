Егорова Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1977
Отец: Егоров Владимир Павлович
Мать: Егорова Галина Петровна
Рождение ребёнка
04.03.2001
Дочь: Зряева Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Зряев Сергей Юрьевич
Рождение ребёнка
18.03.2006
Отец ребёнка: Зряев Сергей Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зряев Сергей Юрьевич