Егорова Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгорова Елена Владимировна

Егорова Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1977

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1977

Отец: Егоров Владимир Павлович

Мать: Егорова Галина Петровна

Рождение ребёнка
04.03.2001

Дочь: Зряева Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Зряев Сергей Юрьевич

Рождение ребёнка
18.03.2006

Сын: Зряев Никита Сергеевич

Отец ребёнка: Зряев Сергей Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зряев Сергей Юрьевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close