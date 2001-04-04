Радченко Дарья Лаверовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радченко Дарья Лаверовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1912

Дата смерти

04.04.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1936

Сын: Колмаков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Колмаков Василий Матвеевич

Лукина, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Радченко Григорий Петрович

Смерть
04.04.2001
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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