Радченко Дарья Лаверовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1912
Дата смерти04.04.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1936
Сын: Колмаков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Колмаков Василий Матвеевич
Лукина, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.04.2001
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область