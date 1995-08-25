Чистякова (Носкова) Любовь
Место рожденияЧерное Озеро, Кемеровская область
Дата рождения28.01.1948
Дата смерти25.08.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1948
Отец: Носков Николай
Мать: Носкова Прасковья
Черное Озеро, Кемеровская область
Место жительства
С 28.01.1948 по 1954
55.959509942915986, 86.50634719824288
Образование
Между 1954 и 1965
Школа №2 (?)
Образование
Между 1965 и 1968
Техникум технический
Бракосочетание
31.01.1968
Муж: Чистяков Виктор
Рождение ребёнка
02.11.1968
Сын: Чистяков Василий
Отец ребёнка: Чистяков Виктор
Развод
После 1979
Муж: Чистяков Виктор
Смерть
25.08.1995
Причина смерти: Stroke
Работа или профессия
По ?.08.1995
School #32, Tayga
Librarian
Похороны
Неизвестно