Чистякова (Носкова) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистякова (Носкова) Любовь

Место рождения

Черное Озеро, Кемеровская область

Дата рождения

28.01.1948

Дата смерти

25.08.1995

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1948

Отец: Носков Николай

Мать: Носкова Прасковья

Черное Озеро, Кемеровская область
Место жительства
С 28.01.1948 по 1954
55.959509942915986, 86.50634719824288
Образование
Между 1954 и 1965
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Школа №2 (?)
Образование
Между 1965 и 1968
Томск, город Томск, Томская область
Техникум технический
Бракосочетание
31.01.1968

Муж: Чистяков Виктор

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
02.11.1968

Сын: Чистяков Василий

Отец ребёнка: Чистяков Виктор

Томск, город Томск, Томская область
Развод
После 1979

Муж: Чистяков Виктор

Смерть
25.08.1995
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Причина смерти: Stroke
Работа или профессия
По ?.08.1995
School #32, Tayga
Librarian
Похороны
Неизвестно
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
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