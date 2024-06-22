Колпаков Данила Митрофанов 1819 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колпаков Данила Митрофанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Колпаков Митрофан Герасимов

Мать: Колпакова Васса Трифонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колпакова Ирина Епифанова

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Колпакова) Авдотья Данилова

Мать ребёнка: Колпакова Ирина Епифанова

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Колпакова) Васса Данилова

Мать ребёнка: Колпакова Ирина Епифанова

Рождение ребёнка
1844

Сын: Колпаков Яков Данилов

Мать ребёнка: Колпакова Ирина Епифанова

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Колпакова) Устинья Данилова

Мать ребёнка: Колпакова Ирина Епифанова

Смерть
Неизвестно

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