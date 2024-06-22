Колпаков Данила Митрофанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Колпакова) Авдотья Данилова
Мать ребёнка: Колпакова Ирина Епифанова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Колпакова) Васса Данилова
Мать ребёнка: Колпакова Ирина Епифанова
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Колпакова Ирина Епифанова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Колпакова) Устинья Данилова
Мать ребёнка: Колпакова Ирина Епифанова
Смерть
Неизвестно