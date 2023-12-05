Смирнова (Тепленичева) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова (Тепленичева) Мария Михайловна

Смирнова (Тепленичева) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тепленичев Михаил Мавеевич

Мать: Тепленичева Александра Ивановна

Рождение ребёнка
13.07.1919

Сын: Смирнов Александр Лаврентьевич

Отец ребёнка: Смирнов Лаврентий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Лаврентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Валентина Лаврентьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Иван Лаврентьевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close