Смирнова (Тепленичева) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.07.1919
Сын: Смирнов Александр Лаврентьевич
Отец ребёнка: Смирнов Лаврентий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирнов Лаврентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Валентина Лаврентьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Иван Лаврентьевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно