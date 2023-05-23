Боклагина Фекла Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоклагина Фекла Тимофеевна

Боклагина Фекла Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Белова Дарья Максимовна

Отец ребёнка: Баклагин Максим Андреевич

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Матрёна Максимовна

Отец ребёнка: Баклагин Максим Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чупахина Евдокия

Отец ребёнка: Баклагин Максим Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баклагин Максим Андреевич

Смерть
1944
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close