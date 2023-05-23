Боклагина Фекла Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти1944
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Белова Дарья Максимовна
Отец ребёнка: Баклагин Максим Андреевич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Матрёна Максимовна
Отец ребёнка: Баклагин Максим Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чупахина Евдокия
Отец ребёнка: Баклагин Максим Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1944