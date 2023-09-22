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Гарусин Иван Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: Гарусин Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1871 ст.

Дочь: Гарусина Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Гарусина Матрёна Васильевна

Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гарусина Матрёна Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Мухрановский форпост, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно
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