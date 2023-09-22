Гарусин Иван Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852
Отец: Гарусин Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1871 ст.
Дочь: Гарусина Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Гарусина Матрёна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Мухрановский форпост, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно