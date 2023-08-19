Щелчков Георгий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения21.12.1921
Дата смерти1982
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1921
Отец: Щелчков Дмитрий Ефимович
Мать: Дарья Матвеевна
Рождение ребёнка
23.01.1952
Дочь: Щелчкова Людмила Георгиевна
Мать ребёнка: Редозубова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
1954
Сын: Щелчков Владимир Георгиевич
Мать ребёнка: Редозубова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
1956
Сын: Щелчков Сергей Георгиевич
Мать ребёнка: Редозубова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
13.08.1961
Дочь: Щелчкова Татьяна Георгиевна
Мать ребёнка: Редозубова Зоя Ивановна
Смерть
1982