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Щелчков Георгий Дмитриевич

Место рождения

Вотское, Слободской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

21.12.1921

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1921

Отец: Щелчков Дмитрий Ефимович

Мать: Дарья Матвеевна

Вотское, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.01.1952

Дочь: Щелчкова Людмила Георгиевна

Мать ребёнка: Редозубова Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
1954

Сын: Щелчков Владимир Георгиевич

Мать ребёнка: Редозубова Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
1956

Сын: Щелчков Сергей Георгиевич

Мать ребёнка: Редозубова Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
13.08.1961

Дочь: Щелчкова Татьяна Георгиевна

Мать ребёнка: Редозубова Зоя Ивановна

Смерть
1982
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