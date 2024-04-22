Борисова (Миронова) Акулина Степановна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1884
Есть метрика о свадьбе. 5 1 1903 Борисов Василий Тимофеевич 19 Алексеевка 1884 Миронова Акулина Степановна 19 Алексеевка 1884
Бракосочетание
05.01.1903
Есть метрика о свадьбе. 5 1 1903 Борисов Василий Тимофеевич 19 Алексеевка 1884 Миронова Акулина Степановна 19 Алексеевка 1884
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Борисова Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Борисов Василий Тимофеевич
Есть метрика о смерти
Смерть
Неизвестно