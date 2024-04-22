Борисова (Миронова) Акулина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова (Миронова) Акулина Степановна

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе. 5 1 1903 Борисов Василий Тимофеевич 19 Алексеевка 1884 Миронова Акулина Степановна 19 Алексеевка 1884
Бракосочетание
05.01.1903

Муж: Борисов Василий Тимофеевич

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе. 5 1 1903 Борисов Василий Тимофеевич 19 Алексеевка 1884 Миронова Акулина Степановна 19 Алексеевка 1884
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Борисова Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Борисов Василий Тимофеевич

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о смерти
Смерть
Неизвестно
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