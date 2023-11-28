Варлакова Феодора Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.
Дочь: Елена Леонтьевна
Отец ребёнка: Варлаков Леонтий Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.
Сын: Варлаков Филипп Леонтьевич
Отец ребёнка: Варлаков Леонтий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно