Кононенко Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1951
Сын: Кононенко Александр
Мать ребёнка: Кононенко Валентина
с. Болхуны, Ахтубинского района, Астраханской области
Рождение ребёнка
18.03.1954
Сын: Кононенко Михаил
Мать ребёнка: Кононенко Валентина
с. Болхуны, Ахтубинского района, Астраханской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Липчанская Наталья
Мать ребёнка: Кононенко Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кононенко Валентина
с. Болхуны, Ахтубинского района, Астраханской области