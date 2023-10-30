Кононенко Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононенко Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1951

Сын: Кононенко Александр

Мать ребёнка: Кононенко Валентина

с. Болхуны, Ахтубинского района, Астраханской области
Рождение ребёнка
18.03.1954

Сын: Кононенко Михаил

Мать ребёнка: Кононенко Валентина

с. Болхуны, Ахтубинского района, Астраханской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Липчанская Наталья

Мать ребёнка: Кононенко Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононенко Валентина

с. Болхуны, Ахтубинского района, Астраханской области
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