Белоцветова Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синадская Евлампия Михайловна
Отец ребёнка: Синадский Михаил Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синадская Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Синадский Михаил Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синатский Павел Михайлович
Отец ребёнка: Синадский Михаил Павлович
Смерть
Неизвестно