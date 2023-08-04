Антонов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1976
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1976
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
06.08.2010
Рождение ребёнка
23.02.2011
Дочь: (Антонова) Анна Александровна
Мать ребёнка: Антонова (Шитова) Ольга Александровна
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Развод
07.11.2012