Антонов Александр 07.08.1976 — найти родственников по фамилии на Familio
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Антонов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1976

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1986 г.р.

Дети

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1976

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
06.08.2010

Жена: Антонова (Шитова) Ольга Александровна

Рождение ребёнка
23.02.2011

Дочь: (Антонова) Анна Александровна

Мать ребёнка: Антонова (Шитова) Ольга Александровна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Развод
07.11.2012

Жена: Антонова (Шитова) Ольга Александровна

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