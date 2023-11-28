Козленко Афанасий Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Успенская церковь, с. Романково, Романковская волость, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Село Михайловка, Дмитровский уезд, Курская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно