Залуцкая (Бутурлим) Ксения Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залуцкая (Бутурлим) Ксения Ефимовна

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Место рождения

Припутни, Чернігівська область

Дата рождения

15.01.1888

Дата смерти

04.01.1972

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1888

Отец: Бутурлим Евфим Терентьев

Мать: Бутурлим Мавра Стефанова

Припутни, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.04.1928

Сын: Залуцкий Василий Иванович

Отец ребёнка: Залуцкий Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Залуцкий Иван Иванович

Отец ребёнка: Залуцкий Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Залуцкая Александра (Шура) Ивановна

Отец ребёнка: Залуцкий Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Залуцкий Иван

Смерть
04.01.1972
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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