Залуцкая (Бутурлим) Ксения Ефимовна
Место рождения
Дата рождения15.01.1888
Дата смерти04.01.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1888
Отец: Бутурлим Евфим Терентьев
Мать: Бутурлим Мавра Стефанова
Рождение ребёнка
11.04.1928
Сын: Залуцкий Василий Иванович
Отец ребёнка: Залуцкий Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Залуцкий Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Залуцкая Александра (Шура) Ивановна
Отец ребёнка: Залуцкий Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Залуцкий Иван
Смерть
04.01.1972
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край