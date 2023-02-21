Харсунова Пелагея Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1841
Дочь: Харсунова Екатерина Захаровна
Отец ребёнка: Харсунов Захар Яковлевич
Рождение ребёнка
01.04.1844
Отец ребёнка: Харсунов Захар Яковлевич
Рождение ребёнка
04.10.1846
Дочь: (харсунова Харитина Захаровна
Отец ребёнка: Харсунов Захар Яковлевич
Рождение ребёнка
22.02.1849
Дочь: (харсунова Домника Захаровна
Отец ребёнка: Харсунов Захар Яковлевич
Рождение ребёнка
01.04.1851
Сын: Харсунов Евфимий Захарович
Отец ребёнка: Харсунов Захар Яковлевич
Рождение ребёнка
08.10.1852
Дочь: (харсунова Пелагея Захаровна
Отец ребёнка: Харсунов Захар Яковлевич
Рождение ребёнка
19.02.1855
Отец ребёнка: Харсунов Захар Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (харсунова Мария Захаровна
Отец ребёнка: Харсунов Захар Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1861
Причина смерти: от горячки