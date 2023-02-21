Харсунова Пелагея Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харсунова Пелагея Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

1861

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1841

Дочь: Харсунова Екатерина Захаровна

Отец ребёнка: Харсунов Захар Яковлевич

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
01.04.1844

Сын: Харсунов Тит Захарович

Отец ребёнка: Харсунов Захар Яковлевич

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
04.10.1846

Дочь: (харсунова Харитина Захаровна

Отец ребёнка: Харсунов Захар Яковлевич

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
22.02.1849

Дочь: (харсунова Домника Захаровна

Отец ребёнка: Харсунов Захар Яковлевич

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
01.04.1851

Сын: Харсунов Евфимий Захарович

Отец ребёнка: Харсунов Захар Яковлевич

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
08.10.1852

Дочь: (харсунова Пелагея Захаровна

Отец ребёнка: Харсунов Захар Яковлевич

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
19.02.1855

Сын: Харсунов Иван Захарович

Отец ребёнка: Харсунов Захар Яковлевич

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (харсунова Мария Захаровна

Отец ребёнка: Харсунов Захар Яковлевич

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харсунов Захар Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
1861
Гусаково, Черкаська область
Причина смерти: от горячки
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