Валова Василиса Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Спиридон
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Валова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Валов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Валова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Валов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Валов Яков Иванович
Отец ребёнка: Валов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1857
Сын: Валов Никон Иванович
Отец ребёнка: Валов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Валов Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно