Валова Василиса Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валова Василиса Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Спиридон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Валова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Валов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Валова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Валов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Валов Яков Иванович

Отец ребёнка: Валов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1857

Сын: Валов Никон Иванович

Отец ребёнка: Валов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1862

Сын: Валов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Валов Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
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