Новиков Виктор
Место рождения
Дата рождения03.01.1956
Дата смерти25.03.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Слезко Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
09.03.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Слезко Надежда Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.03.1989