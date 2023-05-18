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Новиков Виктор

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Место рождения

Гарь, Асиновский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

03.01.1956

Дата смерти

25.03.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1956 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Гарь, Асиновский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
23.02.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Слезко Надежда Васильевна

Таежно-Михайловка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
09.03.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Слезко Надежда Васильевна

Таежно-Михайловка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слезко Надежда Васильевна

Смерть
25.03.1989
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