Борисова (Фокина) Анна Яковлева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881 ст.
Отец: Фокин Яков Иванов
Мать: Фокина Надежда Иванова
Бракосочетание
23.01.1900 ст.
Церковь св. Василия Кесарийского в Тверской Ямской слободе (Никитский сорок)
Рождение ребёнка
05.07.1901 ст.
Дочь: Серафима Тихонова
Отец ребёнка: Борисов Тихон Васильев
ц. Василие-Кесарийская в Тверской-Ямской слободе
Рождение ребёнка
30.05.1904 ст.
Отец ребёнка: Борисов Тихон Васильев
Рождение ребёнка
18.02.1907 ст.
Дочь: Александра Тихонова
Отец ребёнка: Борисов Тихон Васильев
ц. Василие-Кесарийская в Тверской-Ямской слободе (Никитский сорок)
Смерть
Неизвестно