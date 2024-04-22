Борисова (Фокина) Анна Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова (Фокина) Анна Яковлева

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881 ст.

Отец: Фокин Яков Иванов

Мать: Фокина Надежда Иванова

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
23.01.1900 ст.

Муж: Борисов Тихон Васильев

Москва, город федерального значения Москва
Церковь св. Василия Кесарийского в Тверской Ямской слободе (Никитский сорок)
Рождение ребёнка
05.07.1901 ст.

Дочь: Серафима Тихонова

Отец ребёнка: Борисов Тихон Васильев

Москва, город федерального значения Москва
ц. Василие-Кесарийская в Тверской-Ямской слободе
Рождение ребёнка
30.05.1904 ст.

Сын: Борисов Владимир Тихонов

Отец ребёнка: Борисов Тихон Васильев

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.02.1907 ст.

Дочь: Александра Тихонова

Отец ребёнка: Борисов Тихон Васильев

Москва, город федерального значения Москва
ц. Василие-Кесарийская в Тверской-Ямской слободе (Никитский сорок)
Смерть
Неизвестно
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