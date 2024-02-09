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Гавриличев Владимир Филимонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гавриличева (Пухова) Матрёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонова (Гавриличева) Ольга Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гавриличева) Прасковья Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаврилина (Гавриличева) Анна Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Гавриличев Иван Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1917

Дочь: Лосева (Гавриличева) Полина Владимировна

Мать ребёнка: Гавриличева (Пухова) Матрёна

Смерть
Неизвестно

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