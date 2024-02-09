Гавриличев Владимир Филимонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонова (Гавриличева) Ольга Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гавриличева) Прасковья Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаврилина (Гавриличева) Анна Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Гавриличев Иван Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1917
Дочь: Лосева (Гавриличева) Полина Владимировна
Мать ребёнка: Гавриличева (Пухова) Матрёна
Смерть
Неизвестно