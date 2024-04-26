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Кочегаров Василий Егорович

Место рождения

Липецкая обл., Задонский р-он, с.Нижнее-казачье

Дата рождения

27.07.1936

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1936

Отец: Кочегаров Егор Лаврентьевич

Мать: Кочегарова Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочегаров Валерий Васильевич

Мать ребёнка: Кочегарова (Дмитриева) Валентина Александровна

Рождение ребёнка
10.11.1964

Дочь: Теплякова (Кочегарова) Светлана Васильенва

Мать ребёнка: Кочегарова (Дмитриева) Валентина Александровна

Рождение ребёнка
01.01.1966

Дочь: Худова (Кочегарова) Марина Васильевна

Мать ребёнка: Кочегарова (Дмитриева) Валентина Александровна

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