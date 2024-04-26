Кочегаров Василий Егорович
Место рожденияЛипецкая обл., Задонский р-он, с.Нижнее-казачье
Дата рождения27.07.1936
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочегаров Валерий Васильевич
Мать ребёнка: Кочегарова (Дмитриева) Валентина Александровна
Рождение ребёнка
10.11.1964
Рождение ребёнка
01.01.1966
Дочь: Худова (Кочегарова) Марина Васильевна
Мать ребёнка: Кочегарова (Дмитриева) Валентина Александровна