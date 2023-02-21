Корюкова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1923
Сын: Корюков Федор
Отец ребёнка: Корюков Александр
Стрелка Большая, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корюков Александр
Смерть
Неизвестно