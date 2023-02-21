Корюкова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корюкова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Около 1923 г.р.

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Корюков Федор

Отец ребёнка: Корюков Александр

Стрелка Большая, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корюков Александр

Смерть
Неизвестно
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