Едрёнкин Геннадий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Едрёнкин Геннадий Алексеевич

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Место рождения

д. Старая Александровка, Уфимского района

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Едрёнкин Алексей Захарович

Мать: Едрёнкина Ульяна Игнатьевна

д. Старая Александровка, Уфимского района
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Уфа, Россия
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