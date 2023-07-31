Максимов Николай Вениаминович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимов Николай Вениаминович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.2000

Сын: Максимов Антон Николаевич

Мать ребёнка: Максимова Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
23.12.2009

Сын: Максимов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Максимова Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
27.11.2013

Дочь: Максимова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Максимова Светлана Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова Светлана Владимировна

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