Шлёмина Марфа Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШлёмина Марфа Дементьевна

Шлёмина Марфа Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1814 г.р.

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Шлёмин Трофим Федорович

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Шлёмин Никифор Трофимович

Отец ребёнка: Шлёмин Трофим Федорович

Савина
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Шлёмин Тимофей Трофимович

Отец ребёнка: Шлёмин Трофим Федорович

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Шлёмин Трофим Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шлёмин Трофим Федорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close