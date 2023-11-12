Шлёмина Марфа Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Шлёмин Трофим Федорович
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Шлёмин Никифор Трофимович
Отец ребёнка: Шлёмин Трофим Федорович
Савина
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Шлёмин Тимофей Трофимович
Отец ребёнка: Шлёмин Трофим Федорович
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Шлёмин Трофим Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно