Тесленко (Савеленко) Любовь Петровна
женский, родилась 20.07.1941, Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
умерла 18.06.2018, Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
ОтецСавеленко ПетрНеизвестно г.р.
МатьТокаренко Анастасия Никитична08.08.1914 г.р.
Дети
Тесленко Сергей Александрович18.08.1966 г.р.
Тесленко Наталья Александровна20.06.1975 г.р.
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Рождение
20.07.1941
Отец: Савеленко Петр
Рождение ребёнка
18.08.1966
Сын: Тесленко Сергей Александрович
Отец ребёнка: Тесленко Александр Петрович
Рождение ребёнка
20.06.1975
Дочь: Тесленко Наталья Александровна
Отец ребёнка: Тесленко Александр Петрович
Смерть
18.06.2018