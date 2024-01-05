Тесленко (Савеленко) Любовь Петровна 20.07.1941 — найти родственников по фамилии на Familio

Тесленко (Савеленко) Любовь Петровна

Автор
НТ
Тесленко Н.

женский, родилась 20.07.1941, Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край

умерла 18.06.2018, Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край

Отец
Савеленко ПетрНеизвестно г.р.
Мать
Токаренко Анастасия Никитична08.08.1914 г.р.
Дети
Тесленко Сергей Александрович18.08.1966 г.р.
Тесленко Наталья Александровна20.06.1975 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1941

Отец: Савеленко Петр

Мать: Токаренко Анастасия Никитична

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край

Рождение ребёнка
18.08.1966

Сын: Тесленко Сергей Александрович

Отец ребёнка: Тесленко Александр Петрович

Рождение ребёнка
20.06.1975

Дочь: Тесленко Наталья Александровна

Отец ребёнка: Тесленко Александр Петрович

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край

Смерть
18.06.2018
Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край

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