Гришков Данил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришков Данил Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1879

Дата смерти

23.01.1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1929

Сын: Гришков Александр Данилович

Мать ребёнка: Гришкова Неонилла Леонтьевна

Советский Байгол, Турочакский муниципальный район, Республика Алтай
Смерть
23.01.1955
Турочак, Турочакский муниципальный район, Республика Алтай
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