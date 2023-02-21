Гришков Данил Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1879
Дата смерти23.01.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
19.12.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1929
Сын: Гришков Александр Данилович
Мать ребёнка: Гришкова Неонилла Леонтьевна
Советский Байгол, Турочакский муниципальный район, Республика Алтай
Смерть
23.01.1955
Турочак, Турочакский муниципальный район, Республика Алтай