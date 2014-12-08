Морозова (Никитина) Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения08.02.1919
Дата смерти08.12.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1919
Бракосочетание
14.08.1947
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
08.08.1948
Дочь: Морозова Надежда Георгиевна
Отец ребёнка: Морозов Георгий Иванович
Кропачево, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
08.09.1950
Сын: Морозов Владимир Георгиевич
Отец ребёнка: Морозов Георгий Иванович
Бердяуш, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.12.2014
Причина смерти: От старости