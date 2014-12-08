Морозова (Никитина) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Никитина) Анна Дмитриевна

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Место рождения

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.02.1919

Дата смерти

08.12.2014

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1919

Отец: Никитин Дмитрий Николаевич

Мать: Никитина Васса Ефимовна

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
14.08.1947

Муж: Морозов Георгий Иванович

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
08.08.1948

Дочь: Морозова Надежда Георгиевна

Отец ребёнка: Морозов Георгий Иванович

Кропачево, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
08.09.1950

Сын: Морозов Владимир Георгиевич

Отец ребёнка: Морозов Георгий Иванович

Бердяуш, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
08.12.2014
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: От старости
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