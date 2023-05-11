Чекалова (Жорина) Иустинья Даниловна
Место рождения
Дата рождения13.10.1857 ст.
Дата смерти03.05.1927
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1857 ст.
Отец: Жорин Даниил Леонтьев
Мать: Жорина Евдокия Петрова
Крещение
15.10.1857 ст.
Бракосочетание
02.11.1875 ст.
Рождение ребёнка
25.11.1876 ст.
Дочь: Буравина Варвара Иосифовна
Отец ребёнка: Чекалов Иосиф Ульянович
Рождение ребёнка
13.10.1878 ст.
Отец ребёнка: Чекалов Иосиф Ульянович
Рождение ребёнка
29.08.1880 ст.
Дочь: Грачева Марфа Иосифовна
Отец ребёнка: Чекалов Иосиф Ульянович
Рождение ребёнка
06.11.1882 ст.
Отец ребёнка: Чекалов Иосиф Ульянович
Рождение ребёнка
12.04.1885 ст.
Сын: Чекалов Василий Иосифович
Отец ребёнка: Чекалов Иосиф Ульянович
Рождение ребёнка
28.10.1887 ст.
Дочь: Чекалова Матрона Иосифовна
Отец ребёнка: Чекалов Иосиф Ульянович
Рождение ребёнка
07.02.1891 ст.
Дочь: Чекалова Евдокия Иосифовна
Отец ребёнка: Чекалов Иосиф Ульянович
Рождение ребёнка
25.01.1893 ст.
Сын: Чекалов Василий Иосифович
Отец ребёнка: Чекалов Иосиф Ульянович
Рождение ребёнка
14.04.1895 ст.
Дочь: Александра Иосифовна
Отец ребёнка: Чекалов Иосиф Ульянович
Рождение ребёнка
26.09.1897 ст.
Сын: Чекалов Григорий Иосифович
Отец ребёнка: Чекалов Иосиф Ульянович
Рождение ребёнка
07.07.1900 ст.
Дочь: Евдокия Иосифовна
Отец ребёнка: Чекалов Иосиф Ульянович
Смерть
03.05.1927