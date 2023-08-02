Бретская (Иванова) Мария Карнильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бретская (Иванова) Мария Карнильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Карней Трофимович

Мать: Иванова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмина Галина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трунова Людмила

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бретский Анатолий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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