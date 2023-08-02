Бретская (Иванова) Мария Карнильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Карней Трофимович
Мать: Иванова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмина Галина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трунова Людмила
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бретский Анатолий
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно