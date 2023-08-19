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Гончаров Аксён Прокофьевич

Место рождения

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд

Дата рождения

1852

Дата смерти

Около 1926

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Гончаров Прокофий Исакович

Мать: Евфросиния Васильевна

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
1886

Сын: Гончаров Никифор Аксёнович

Мать ребёнка: не указана

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
1888

Сын: Гончаров Иван Аксёнович

Мать ребёнка: не указана

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Гончаров Самуил Аксёнович

Мать ребёнка: не указана

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
1898

Сын: Гончаров Трофим Аксёнович

Мать ребёнка: не указана

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Пелагея (Полька) Аксеновна

Мать ребёнка: не указана

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
1906

Сын: Гончаров Кирилл Аксёнович

Мать ребёнка: не указана

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Смерть
Около 1926
Беларусь, Могилевская область
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