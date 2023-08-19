Гончаров Аксён Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиОколо 1926
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Гончаров Прокофий Исакович
Мать: Евфросиния Васильевна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Гончаров Никифор Аксёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Гончаров Самуил Аксёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Гончаров Трофим Аксёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Пелагея (Полька) Аксеновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Гончаров Кирилл Аксёнович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1926
Беларусь, Могилевская область