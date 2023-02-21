Мошняков Владимир Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1953
Сын: Мошняков Олег Владимирович
Мать ребёнка: Мошнякова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
16.06.1959
Сын: Мошняков Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Мошнякова Александра Ивановна
Смерть
Неизвестно