Мошняков Владимир Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мошняков Владимир Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1953

Сын: Мошняков Олег Владимирович

Мать ребёнка: Мошнякова Александра Ивановна

Дондуковская, Гиагинский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
16.06.1959

Сын: Мошняков Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Мошнякова Александра Ивановна

Дондуковская, Гиагинский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Смерть
Неизвестно
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