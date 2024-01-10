Мэликя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Айзатуллин Летфулла
Отец ребёнка: Айзатулла
Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Айзатуллин Абдулла
Отец ребёнка: Айзатулла
.Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.