Мэликя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мэликя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Айзатуллин Летфулла

Отец ребёнка: Айзатулла

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Айзатуллин Абдулла

Отец ребёнка: Айзатулла

.Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.
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