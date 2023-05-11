Беркутова Райхан Акрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беркутова Райхан Акрамовна

Место рождения

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область

Дата рождения

08.03.1953

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1960 г.р.

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
25.01.1985

Сын: Беркутов Руслан Анварович

Отец ребёнка: Беркутов Анвар Масхутович

Рождение ребёнка
26.10.1986

Дочь: Муравьева Динара Анваровна

Отец ребёнка: Беркутов Анвар Масхутович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беркутов Анвар Масхутович

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