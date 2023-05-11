Беркутова Райхан Акрамовна
Место рождения
Дата рождения08.03.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1985
Сын: Беркутов Руслан Анварович
Отец ребёнка: Беркутов Анвар Масхутович
Рождение ребёнка
26.10.1986
Дочь: Муравьева Динара Анваровна
Отец ребёнка: Беркутов Анвар Масхутович
Бракосочетание
Неизвестно