Проскурякова Анастасия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Проскуряков Яков Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бородавкин Иван Арсеньевич
Отец ребёнка: Бородавкин Арсений Петрович
Бракосочетание
28.01.1845
Рождение ребёнка
04.10.1847
Сын: Бородавкин Алексей Арсеньевич
Отец ребёнка: Бородавкин Арсений Петрович
Смерть
Неизвестно