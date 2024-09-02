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Проскурякова Анастасия Яковлевна

Место рождения

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Проскуряков Яков Иванович

Мать: не указана

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородавкин Иван Арсеньевич

Отец ребёнка: Бородавкин Арсений Петрович

Бракосочетание
28.01.1845

Муж: Бородавкин Арсений Петрович

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.10.1847

Сын: Бородавкин Алексей Арсеньевич

Отец ребёнка: Бородавкин Арсений Петрович

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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