Калинина Вера Васильевна
Место рождения
Дата рождения01.10.1923
Дата смерти26.12.2003
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1923
Отец: Калинин Василий Дмитриевич
Мать: Александра Павловна
Рождение ребёнка
02.04.1947
Дочь: Князева Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Князев Григорий Парменович
Еленский, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
27.06.1949
Сын: Князев Александр Григорий
Отец ребёнка: Князев Григорий Парменович
Рождение ребёнка
18.04.1951
Дочь: Князева Галина Григорьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1958
Сын: Князев Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Князев Григорий Парменович
Смерть
26.12.2003