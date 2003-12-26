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Калинина Вера Васильевна

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Место рождения

Курилово, Антроповский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

01.10.1923

Дата смерти

26.12.2003

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1923

Отец: Калинин Василий Дмитриевич

Мать: Александра Павловна

Курилово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
02.04.1947

Дочь: Князева Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Князев Григорий Парменович

Еленский, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
27.06.1949

Сын: Князев Александр Григорий

Отец ребёнка: Князев Григорий Парменович

Рождение ребёнка
18.04.1951

Дочь: Князева Галина Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1958

Сын: Князев Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Князев Григорий Парменович

Смерть
26.12.2003

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