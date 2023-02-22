Сгибнева Клавдия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сгибнев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.12.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сгибнев Иван Дмитриевич
Смерть
Неизвестно