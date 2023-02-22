Сгибнева Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сгибнева Клавдия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сгибнев Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
30.12.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сгибнев Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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