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Грыжин Григорий Яковлевич

Место рождения

Ворыпаево, Подольск, Московская область

Дата рождения

С 1855 по 1857

Дата смерти

26.11.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1855 по 1857

Отец: Грыжин Яков

Мать: не указана

Ворыпаево, Подольск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грыжина Марфа Ефимовна

Рождение ребёнка
02.11.1895

Сын: Грыжин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Ворыпаево, Подольск, Московская область
05.11.1895 крещение в церкви Св. Николая Чудотворца в селе Домодедово. Крестные: Михаил Яковлевич Грыжин, д. Ворыпаево Мария Александровна Грыжина, д. Ворыпаево.
Смерть
26.11.1913
Ворыпаево, Подольск, Московская область
Было 57 лет.

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