Грыжин Григорий Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияС 1855 по 1857
Дата смерти26.11.1913
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1855 по 1857
Отец: Грыжин Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грыжина Марфа Ефимовна
Рождение ребёнка
02.11.1895
Мать ребёнка: не указана
05.11.1895 крещение в церкви Св. Николая Чудотворца в селе Домодедово. Крестные: Михаил Яковлевич Грыжин, д. Ворыпаево Мария Александровна Грыжина, д. Ворыпаево.
Смерть
26.11.1913
Было 57 лет.