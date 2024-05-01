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Усов Фома Савин

Место рождения

Барлук, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

08.02.1780 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Усов Сава

Мать: не указана

Барлук, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усов Григорий Фомин

Мать ребёнка: не указана

Барлук, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усова Агафия Семёнова

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Усов Николай Фомин

Мать ребёнка: не указана

Куйтун, Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия
Год рождения вычислен исходя из возраста (41 год) указанного в ИВ Куйтун за 1795г.
Рождение ребёнка
До 1756

Дочь: Устюженинова (Усова) Стефанида Савина

Мать ребёнка: не указана

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1774

Сын: Усов Ефим Фомин

Мать ребёнка: не указана

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
08.02.1780 ст.
Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

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