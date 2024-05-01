Усов Фома Савин
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смерти08.02.1780 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Усов Сава
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усов Григорий Фомин
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Усова Агафия Семёнова
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Усов Николай Фомин
Мать ребёнка: не указана
Куйтун, Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия
Год рождения вычислен исходя из возраста (41 год) указанного в ИВ Куйтун за 1795г.
Рождение ребёнка
До 1756
Дочь: Устюженинова (Усова) Стефанида Савина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1774
Сын: Усов Ефим Фомин
Мать ребёнка: не указана
Смерть
08.02.1780 ст.