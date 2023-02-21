Копылов Михаил Ефимович
Место рожденияТамбовской губернии Борисоглебского уезда Уваровской волости, с.Уварово
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1862
Тамбовской губернии Борисоглебского уезда Уваровской волости, с.Уварово
Место жительства
После 1867
село/пос. Крым, Орского уезда, Оренбургской губернии
Бракосочетание
19.10.1880
Жена: Копылова Анна Матвеевна
пос. Крым, Орского уезда, Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
01.10.1881
Сын: Копылов Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Копылова Анна Матвеевна
пос. Крым, Орского уезда, Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
13.03.1883
Сын: Копылов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Копылова Анна Матвеевна
пос. Крым, Орского уезда, Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
17.06.1886
Сын: Копылов Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Копылова Анна Матвеевна
пос. Крым, Орского уезда, Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
15.11.1892
Дочь: Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Копылова Анна Матвеевна
с. Крым, Орского уезда, Оренбургской губернии
Смерть
Неизвестно