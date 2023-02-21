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Копылов Михаил Ефимович

Место рождения

Тамбовской губернии Борисоглебского уезда Уваровской волости, с.Уварово

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Капылов Ефим Патапович

Мать: Капылова Параскева Тимофеевна

Тамбовской губернии Борисоглебского уезда Уваровской волости, с.Уварово
Место жительства
После 1867
село/пос. Крым, Орского уезда, Оренбургской губернии
Бракосочетание
19.10.1880

Жена: Копылова Анна Матвеевна

пос. Крым, Орского уезда, Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
01.10.1881

Сын: Копылов Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Копылова Анна Матвеевна

пос. Крым, Орского уезда, Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
13.03.1883

Сын: Копылов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Копылова Анна Матвеевна

пос. Крым, Орского уезда, Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
17.06.1886

Сын: Копылов Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Копылова Анна Матвеевна

пос. Крым, Орского уезда, Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
15.11.1892

Дочь: Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Копылова Анна Матвеевна

с. Крым, Орского уезда, Оренбургской губернии
Смерть
Неизвестно
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